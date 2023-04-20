Дадонов сделал дубль в матче с «Миннесотой», забив победный гол и став 2-й звездой

Евгений Дадонов сделал дубль в матче с «Миннесотой» (7:3, 1-1) и был признан второй звездой. На 26-й минуте форвард «Далласа» забросил победную шайбу, а на 37-й отличился еще раз в игре первого раунда Кубка Стэнли.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии