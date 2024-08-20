Российские военные медики вступили в бой с ДРГ ВСУ на курском направлении

Российским военным медикам, которые эвакуировали раненых, пришлось вступить в бой с украинскими диверсантами, устроившими засаду на курском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного врача с позывным Фрегат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии