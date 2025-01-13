Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

В США мужчина расправился с бывшей девушкой накануне ее дня рождения. Об этом пишет The Mirror. Ранним утром 5 января 30-летний Хорхе Альберт Чавес ударил ножом 27-летнюю Дафни Мишель Давила в собственном доме в Эль-Пасо, штат Техас.