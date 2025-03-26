В автосервисе раскрыли, почему в автомобилях используют именно 12-вольтовые аккумуляторы

Некоторые автолюбители задумываются, почему в большинстве легковых транспортных средств электросистема основана именно на 12-вольтовом питании, хотя с технической точки зрения могли бы применяться и другие варианты напряжения.
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