Ученые назвали самый эффективный напиток для гипертоников

Ученые назвали самый эффективный напиток для гипертониковЧерный чай полезен для гипертоников, поскольку способен жесткость кровеносных сосудов и таким образом понижать высокое артериальное давление, объяснили итальянские ученые из университета Л'Акуила.
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