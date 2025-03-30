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Плохой или хороший был СССР? Одна цитата Юрия Куклачёва

Плохой или хороший был СССР? Одна цитата Юрия Куклачёва

Будни без суеты Стояла летняя жара, И мама жарила котлеты, А я вершил свои "дела" - Пускал кораблики из газеты, И песня русская лилась Из репродуктора в прихожей, Не знаю, чья была то власть, Но жизнь была на ЖИЗНЬ похожа! Я помню, как был дядька рад, Когда жена родила двойную.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Какая она патриотка,если она ни кого на сцену не пускала.Всех она считала конкурентами.Её пластинки вместе с конвертами летали с балкона.Еслибы она это видела,а её песни хорошо исполняла местная девчёнка,которую можно слушать ну по моему весь день,вот где дар от природы.А Куклачёв как был клоуном,так им и остался.
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4 час.
Лариса Шемисова
В запас стали брать в конце 80-х  ( до сих пор не забуду, как в начале 90-х директор, где то раздобыл докторскую колбасу и сказал - наверное последний раз так, так что берите побольше - , а так после работы зашёл и купил, что надо, на рынках брали в основном мясо. В дефиците книги были (но были библиотеки) и трудно было купить билеты на самолёт (интернета не было).
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2 час.
Натали Дягилева
Мы 2 раза получали квартиру. Потом, когда переехала в другой город, получила 1 комнату, потом 2ю, потом третью - за эту пришлось побороться. И все - бесплатно. Высшее образование тоже бесплатно - без отрыва от производства. Мне и сейчас живётся хорошо)
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2 час.
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