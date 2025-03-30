Плохой или хороший был СССР? Одна цитата Юрия Куклачёва

Aнатолий Райков Какая она патриотка,если она ни кого на сцену не пускала.Всех она считала конкурентами.Её пластинки вместе с конвертами летали с балкона.Еслибы она это видела,а её песни хорошо исполняла местная девчёнка,которую можно слушать ну по моему весь день,вот где дар от природы.А Куклачёв как был клоуном,так им и остался.

Лариса Шемисова В запас стали брать в конце 80-х ( до сих пор не забуду, как в начале 90-х директор, где то раздобыл докторскую колбасу и сказал - наверное последний раз так, так что берите побольше - , а так после работы зашёл и купил, что надо, на рынках брали в основном мясо. В дефиците книги были (но были библиотеки) и трудно было купить билеты на самолёт (интернета не было).