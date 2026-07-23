Московские ученые разработали несгорающий в атмосфере космический мини-шаттл

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Протон», разработал две уникальные космические технологии. Мини-шаттл доставляет грузы и микробиологические образцы с орбиты на Землю, не сгорая при входе в атмосферу.
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