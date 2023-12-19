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Новой “Мисс Франция” впервые стала девушка с короткой стрижкой

Новой “Мисс Франция” впервые стала девушка с короткой стрижкой

20-летняя студентка математического факультета, Ева Жиль, стала новой “Мисс Франция – 2024”. Ее победа вызвала бурные обсуждения из-за ее короткой стрижки и андрогинной внешности.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ну она хотя-бы девушка а не.....
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8 час.

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