Неделя моды в Петербурге открылась коллекцией Елены Бадмаевой "Мариинский дворец: вчера, сегодня, навсегда"

Шёлк, муар и бархат в благородных монохромных тонах подчеркивают в новой коллекции Елены Бадмаевой идентичность Мариинского дворца и сильный характер его владелицы.
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