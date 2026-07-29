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Журнал «Профиль»

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США запретили ввоз новых человекоподобных и четвероногих роботов из Китая

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 28 июля 2026 года, ввела запрет на импорт новых китайских роботов, стремясь защитить развитие сферы искусственного интеллекта в стране от угроз национальной безопасности.

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