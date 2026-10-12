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СВР разоблачила замысел Запада против корпорации «Росатом»

СВР разоблачила замысел Запада против корпорации «Росатом»

Главным «заказчиком» развернутой в Европе грязной информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с её участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии является руководство Еврокомиссии.

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