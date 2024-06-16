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24 часа Ле-Мана. «Феррари» №50 лидирует за 2 часа до финиша, экипаж Квята – 10-й, экипаж Шварцмана сошел

«Феррари» и «Тойота» борются за победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Заезд на данный момент вступил в завершающую стадию По итогам 280 кругов в классе гиперкаров лидирует экипаж «Феррари» №50 (за рулем Никлас Нильсен).

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