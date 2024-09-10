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Иваново

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По итогам первого полугодия 2024 года в Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах

По данным Ивановостата, в целом на развитие экономики и социальной сферы области в организациях всех форм собственности за первые шесть месяцев 2024 года направлено более 25,1 млрд рублей инвестиций, или 105,2% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

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