По итогам первого полугодия 2024 года в Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах

По данным Ивановостата, в целом на развитие экономики и социальной сферы области в организациях всех форм собственности за первые шесть месяцев 2024 года направлено более 25,1 млрд рублей инвестиций, или 105,2% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.