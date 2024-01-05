Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"В России Путина правит страх"

"В России Путина правит страх"

О неправильных реформах с гордо поднятой головой рассуждает Явлинский Я часто слышу обвинения и упреки в адрес граждан России - которые год за годом оказываются выбирают не того человека в президенты.

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Комментарии
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Багира
Наташ,  зачем  его  сажать?  Он  на  воле  больше  пользы  приносит- работает  против  либерастов.   Как  начинает  болтать  своим  поганым  языком,  так  все  ещё  больше  либерастов  ненавидят
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3 час.
Надежда
Какую именно родину любит грЫцько? Ту, в которой он родился в городе Львове, или где пристроился еще с советских времен и много лет изображает из себя либеральную оппу?! В 90-е не поделил власть с &quot;младыми реформаторами&quot; ЕБН, потому постоянно ругался с госдеповскими выкормышами рыжим чубайсом и покойным егоркой, якобы, гайдаром.
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2 час.
Владимир семин
Ну и белиберда Явлинского!
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39 мин.

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