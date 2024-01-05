О неправильных реформах с гордо поднятой головой рассуждает Явлинский Я часто слышу обвинения и упреки в адрес граждан России - которые год за годом оказываются выбирают не того человека в президенты.
"В России Путина правит страх"
Комментарии
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Багира
Наташ, зачем его сажать? Он на воле больше пользы приносит- работает против либерастов. Как начинает болтать своим поганым языком, так все ещё больше либерастов ненавидят
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3 час.
Надежда
Какую именно родину любит грЫцько? Ту, в которой он родился в городе Львове, или где пристроился еще с советских времен и много лет изображает из себя либеральную оппу?! В 90-е не поделил власть с "младыми реформаторами" ЕБН, потому постоянно ругался с госдеповскими выкормышами рыжим чубайсом и покойным егоркой, якобы, гайдаром.
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2 час.
Владимир семин
Ну и белиберда Явлинского!
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39 мин.
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