"В России Путина правит страх"

Наташ, зачем его сажать? Он на воле больше пользы приносит- работает против либерастов. Как начинает болтать своим поганым языком, так все ещё больше либерастов ненавидят

Надежда

Какую именно родину любит грЫцько? Ту, в которой он родился в городе Львове, или где пристроился еще с советских времен и много лет изображает из себя либеральную оппу?! В 90-е не поделил власть с "младыми реформаторами" ЕБН, потому постоянно ругался с госдеповскими выкормышами рыжим чубайсом и покойным егоркой, якобы, гайдаром.