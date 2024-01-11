В Астрахани планово отключат электричество в домах 14 улиц и переулков

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. В четверг, 11 января, в плановом отключении электричества находятся дома 14 улиц и переулков в Трусовском и Заболдинском районах РЭС Астрахани: Также электричество планово отключат с 10:00 до 15:00 в с.