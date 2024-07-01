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Аксенов сообщил о росте потока туристов в Крым

Аксенов сообщил о росте потока туристов в Крым

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил в Telegram о росте потока туристов в регион. По его словам, в первой половине 2024 года он достиг 2 млн человек, рост к аналогичному периоду 2023 года составил 15%.

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