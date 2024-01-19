История с уничтоженными в Харькове французскими наемниками продолжает развиваться. Посла Франции вызвали в МИД РФ.
Наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине
Комментарии
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sss
п,,,р сраный этот макрон... А французишки дряной народец... Не смогли п,,,ра скинуть при всей их хваленой демократии и свободолюбии...Вырожденцы
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23 час.
Юрий Золотарев
Точно! ВЫРОЖДЕНЦЫ!! Когда-то у них был Де-Голль, который дал им шанс остаться ЛЮДЬМИ, а не гитлеровскими подстилками. С той поры они снова деградировали!
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23 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Чем больше, тем чище земля и воздух в России
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23 час.
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