Наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине

sss п,,,р сраный этот макрон... А французишки дряной народец... Не смогли п,,,ра скинуть при всей их хваленой демократии и свободолюбии...Вырожденцы

Юрий Золотарев Точно! ВЫРОЖДЕНЦЫ!! Когда-то у них был Де-Голль, который дал им шанс остаться ЛЮДЬМИ, а не гитлеровскими подстилками. С той поры они снова деградировали!