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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян: «Надеюсь, что бой с Махачевым объявят после UFC 310»

«Мой менеджер сказал, что титульный бой пройдет в начале следующего года. Я взволнован и надеюсь, что бой официально объявят после UFC 310.

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