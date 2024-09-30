"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

Людмила Лиханова Для начала нужно быть АБСОЛЮТНО готовыми к БОЛЬШОЙ войне. Нам пришлось начать в 2022 году, хотя нам нужны были еще несколько лет. Но...после того как враги узнали что мы сделали перевооружение ВС и работает усиленно в этом направлении, нас заставили начать СВО и мы продолжаем усиленно наращивать мощь не только новыми в малых количествах разработками, но и добиваться все новое и мощное форсированно производить и заполнять склады и пр. Поэтому приходится тоже не спешить. Ну и ещё: чем больше мы зачистим мясо 404 и ее территорий тем проще будет решать остальные вопросы с меньшим количеством и фашистов украины и вооружения которые им собирают отовсюду. Мы быстрее производим и накапливаем резервы вооружения.

Людмила Лиханова Для начала нужно быть АБСОЛЮТНО готовыми к БОЛЬШОЙ войне. Нам пришлось начать в 2022 году, хотя нам нужны были еще несколько лет. Но...после того как враги узнали что мы сделали перевооружение ВС и работает усиленно в этом направлении, нас заставили начать СВО и мы продолжаем усиленно наращивать мощь не только новыми в малых количествах разработками, но и добиваться все новое и мощное форсированно производить и заполнять склады и пр. Поэтому приходится тоже не спешить. Ну и ещё: чем больше мы зачистим мясо 404 и ее территорий тем проще будет решать остальные вопросы с меньшим количеством и фашистов украины и вооружения которые им собирают отовсюду. Мы быстрее производим и накапливаем резервы вооружения.