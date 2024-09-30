Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.
"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине
Комментарии
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Людмила Лиханова
Для начала нужно быть АБСОЛЮТНО готовыми к БОЛЬШОЙ войне. Нам пришлось начать в 2022 году, хотя нам нужны были еще несколько лет. Но...после того как враги узнали что мы сделали перевооружение ВС и работает усиленно в этом направлении, нас заставили начать СВО и мы продолжаем усиленно наращивать мощь не только новыми в малых количествах разработками, но и добиваться все новое и мощное форсированно производить и заполнять склады и пр. Поэтому приходится тоже не спешить. Ну и ещё: чем больше мы зачистим мясо 404 и ее территорий тем проще будет решать остальные вопросы с меньшим количеством и фашистов украины и вооружения которые им собирают отовсюду. Мы быстрее производим и накапливаем резервы вооружения.
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35 мин.
Людмила Лиханова
Для начала нужно быть АБСОЛЮТНО готовыми к БОЛЬШОЙ войне. Нам пришлось начать в 2022 году, хотя нам нужны были еще несколько лет. Но...после того как враги узнали что мы сделали перевооружение ВС и работает усиленно в этом направлении, нас заставили начать СВО и мы продолжаем усиленно наращивать мощь не только новыми в малых количествах разработками, но и добиваться все новое и мощное форсированно производить и заполнять склады и пр. Поэтому приходится тоже не спешить. Ну и ещё: чем больше мы зачистим мясо 404 и ее территорий тем проще будет решать остальные вопросы с меньшим количеством и фашистов украины и вооружения которые им собирают отовсюду. Мы быстрее производим и накапливаем резервы вооружения.
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35 мин.
A
Air
Не надо убаюкивать и обманывать свой народ: "Мы на украине еще всерьёз не начинали!!!" А то поздно будет что-то начинать, так и не успев развернуться для удара!Враг то же н дремлет и следит за каждым нашим шагом и действием и предпринимает свои контрмеры против нас. Перед Великой Отечественной Войной в 30-40 годах нас тоже обманывали и убаюкивали, что Красная Армия самая Могучая и справиться с любым врагом и в случае нападения враг будет разбит и повержен на своей территории, так то оно так, но в итоге 22 июня 1941 года немецко-фашисткие орды со своими подельниками-саттелитами из гейропы вероломно и внезапно напали по всему периметру Западных границ на СССР!!!! А нас убаюкивали, что мы их победим малой кровью на ихней территории!!! А пришлось отступать до самой Москвы от этой фашистской орды!!! В итоге мы умылись кровью потеряв 27 миллионов убитых изнасилованных, замученных в фашистских концлагерях своих соотечественников -Русских людей!!!
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20 мин.
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