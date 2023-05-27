«Финт» Минфина США: Дата возможного дефолта искусственно перенесена

В американских финансово-политических кругах началась игра с цифрами. Не подписав на данный момент соглашения с республиканцами по повышению планки государственного долга, администрация Байдена решила просто-напросто сдвинуть сроки для такой возможности.
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