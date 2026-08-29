«Это решение было невероятно трудным». Из-за неприятного опыта с Маском OpenAI отключает Cursor от своих ИИ-моделей

Отключение запланировано на 12 ноября 2026 года OpenAI уведомила SpaceX о намерении прекратить действие контракта на предоставление моделей искусственного интеллекта сервису Cursor.
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