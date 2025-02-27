Песков: разблокировка западных соцсетей не зависит от отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление в стране работы социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), не зависит от отношений с США.
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