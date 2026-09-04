Optimistic outlook E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The daily structure in the S&P 500 implies an optimistic outlook as some of the tension in the Middle East in terms of crude oil flows through the straight has been increased.
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