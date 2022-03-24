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Кэмбедж сказала, что обыграет Ибаку один на один. Дэвис предложил им сделать это в спальной

Кэмбедж сказала, что обыграет Ибаку один на один. Дэвис предложил им сделать это в спальной

Центровая «Спаркс» Лиз Кэмбедж стала гостем кулинарного шоу бигмена «Милуоки» Сержа Ибаки «Насколько ты голоден?» Во время шоу Кэмбедж заявила, что обыграла бы Ибаку один на один.

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