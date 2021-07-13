IT-эксперт Ильичева перечислила скрытые фишки iPhone

Такое заявление сделала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Она отметила, что пользователи iPhone могут в один клик отправлять свою геолокацию или активировать функции смартфона голосом, передает агентство «Прайм».
Такое заявление сделала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Она отметила, что пользователи iPhone могут в один клик отправлять свою геолокацию или активировать функции смартфона голосом, передает агентство «Прайм».
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