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Тульские новости

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В Туле открыли новую детскую площадку за 4 млн рублей

В Туле открыли новую детскую площадку за 4 млн рублей

Новый игровой комплекс обошёлся в 4 млн рублей, площадку оборудовали травмобезопасным покрытием. В приёмке участвовали депутаты, представители администрации и жители.

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