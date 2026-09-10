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Традиции и приметы, связанные с днем Анны и Саввы 10 сентября в Сочи

10 сентября по народному календарю отмечается день Анны и Саввы Скирдников. Этот день на Руси традиционно связывали с завершением полевых работ и подготовкой запасов к осени.

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