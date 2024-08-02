ВТБ: россияне перенаправят деньги с ипотеки на вклады

Во втором полугодии 2024 года россияне могут перенаправить 380 млрд рублей с ипотеки на вклады — это произойдет на фоне высоких ставок по сберегательным продуктам, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии