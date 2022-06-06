Часть районов Уссурийска 7 июня останется без электричества

Часть районов Уссурийска 7 июня останется без электричества

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 7 июня, в некоторых районах Уссурийска.

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