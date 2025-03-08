Бойцы ММА Анкалаев и Перейра получат по итогам турнира UFC 313 минимум $1,75 млн

Стали известны гонорары первого номера рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева и действующего обладателя чемпионского пояса бразильца Алекса Перейры.
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