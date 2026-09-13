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Южный океан может стать источником углерода при нулевых выбросах к 2154 году

Южный океан может стать источником углерода при нулевых выбросах к 2154 году

Усилия по сокращению выбросов углекислого газа могут иметь неожиданное последствие для одного из ключевых буферов климатической системы — Южного океана.

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