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Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят помощь Украине

Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят помощь Украине

В понедельник, 12 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польша Анджей Дуда в Париже обсудят координацию военной помощи Украине и ее гарантии безопасности.

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