"Прогресс" с оборудованием для "Теледроида" состыкован с МКС в ручном режиме

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-З5", который был запущен с космодрома Байконур 16 сентября, пристыкован в ручном режиме (ТОРУ) к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.