НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

"Прогресс" с оборудованием для "Теледроида" состыкован с МКС в ручном режиме

"Прогресс" с оборудованием для "Теледроида" состыкован с МКС в ручном режиме

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-З5", который был запущен с космодрома Байконур 16 сентября, пристыкован в ручном режиме (ТОРУ) к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым