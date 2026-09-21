Аналитик Соболев: высокие цены на нефть поддерживают рубль

На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в пределах 82—87 рублей, рассказал в беседе с RT аналитик Спартак Соболев.
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