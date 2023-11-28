И сегодня несколько сел остаются частично без электричества

За последние сутки сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) разблокировали и отбуксировали 169 транспортных средств, а также 7 машин скорой помощи, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии