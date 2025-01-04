Байру решил встретиться с французским фермерами в удобное для него время

Желание французских сельхозпроизводителей встретиться с премьер-министром Франции Франсуа Байру для обсуждения накопившихся проблем было частично услышано главой французского правительства, 3 января передает France Info.
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