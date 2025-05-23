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На «АртПроме» в Самаре вручен грант Фонда Юрия Лужкова команде молодых ученых

На «АртПроме» в Самаре вручен грант Фонда Юрия Лужкова команде молодых ученых

22 мая в Самаре на международном фестивале креативных технологий «АртПром», организованном Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, состоялось вручение гранта Фонда Юрия Лужкова «Молодой инноватор» в размере 300 тысяч рублей, предназначенного для развития и реализации идей талантливых молодых ученых.

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