Еврокомиссия уточнила, что запрещено ввозить россиянам в страны содружества Юлия СоколоваСтало известно, что Евросоюз принял решение запретить россиянам въезжать в страны содружества с личными смартфонами, ноутбуками и на личных автомобилях.
Еврокомиссия уточнила, что запрещено ввозить россиянам в страны содружества Юлия СоколоваСтало известно, что Евросоюз принял решение запретить россиянам въезжать в страны содружества с личными смартфонами, ноутбуками и на личных автомобилях.
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