Стало понятно, почему АвтоВАЗ не может нарастить выпуск Lada Aura: проблемы те же, что были с «Вестой»

АвтоВАЗ сообщил о предсерийной сборке Lada Aura и теперь, кажется, стало понятно, почему машину пока не могут запустить в серию: дефицит комплектующих (в частности, карт задних дверей) дополняется проблемами с покраской.
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