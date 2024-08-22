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Чиновники в США заявили о непонимании целей нападения ВСУ на Курскую область

Чиновники в США заявили о непонимании целей нападения ВСУ на Курскую область

Оценивая атаку киевского режима на Курскую область, многие эксперты сходятся во мнении, что таким образом украинские власти хотели продемонстрировать свою дееспособность и состоятельность западным кураторам, однако на деле нападение не принесло желаемого результата.

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