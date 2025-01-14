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Появились поводы для коррекции по индексу доллара

Появились поводы для коррекции по индексу доллара

В ходе торгов в понедельник индекс доллара (DXY) превысил 110 п. впервые с 10 ноября 2022 года. Но позднее американская валюта стала демонстрировать слабость на новости о том, что команда Трампа планирует постепенное повышение торговых тарифов, чтобы предотвратить резкое повышение инфляции в США.

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