Появились поводы для коррекции по индексу доллара

В ходе торгов в понедельник индекс доллара (DXY) превысил 110 п. впервые с 10 ноября 2022 года. Но позднее американская валюта стала демонстрировать слабость на новости о том, что команда Трампа планирует постепенное повышение торговых тарифов, чтобы предотвратить резкое повышение инфляции в США.