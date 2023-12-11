Михаил Чаплыга: Капитуляцию Украины можно подать «перемогой»?

The Telergaph уже вовсю транслирует агонию. Издание призывает «не допустить мира, где РФ выглядела бы победителем»: «Все еще возможно представить себе мирное соглашение, которое не вознаграждало бы агрессию открыто.
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