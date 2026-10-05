Заключенный напал на конвой перед освобождением на Урале

Мужчина схватил за шею сотрудника ФСИН В Свердловской области суд заключил под стражу заключенного Дениса Рушенцева, который напал на сотрудников исправительной колонии, сообщает пресс-служба судов региона.
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