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Заключенный напал на конвой перед освобождением на Урале

Заключенный напал на конвой перед освобождением на Урале

Мужчина схватил за шею сотрудника ФСИН В Свердловской области суд заключил под стражу заключенного Дениса Рушенцева, который напал на сотрудников исправительной колонии, сообщает пресс-служба судов региона.

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