Андрей Золотарёв: Юг Украины сдали без боя, а тех, кто сдал, объявили героями

Почему антикоррупционные органы Украины на деле превратились в инструмент политического шантажа? Почему сдача юга в 2022 году до сих пор не расследована, а виновные остаются героями? Что означает заявление нового главкома ВСУ о жителях Донбасса для будущего государства? И какой смысл заявлений генералов о том, что война идёт «за землю, а не за людей»? Известный Читать далее: https://govorit.