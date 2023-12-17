93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей

Пока одни жалуются на снежную зиму, другие берут в руки лопаты. Пример — Екатерина Тихонова из Задонска, которая летом занимается цветами, а зимой вооружается лопатой и чистит снег не только у себя, но и у соседей.
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