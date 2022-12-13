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Андрей Малахов после болезни посетил новогоднюю вечеринку в модной шубе

Андрей Малахов после болезни посетил новогоднюю вечеринку в модной шубе

Выздоровевший телеведущий вышел в свет, выбрав наряд, которому позавидует даже Сергей Зверев. Фото: Telegram / Звездач В минувшие выходные телеведущий Андрей Малахов появился на новогодней вечеринке, которую организовали его друзья и коллеги.

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