Indian Refinery MRPL Bars Crude Suppliers From Hormuz, Red Sea Routes

India’s Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. (MRPL) has become the first Indian refinery to tell crude suppliers to avoid both the Strait of Hormuz and the Red Sea, inserting the restriction into a spot tender for up to 1 million barrels of crude.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)