Ученые назвали еще одну причину отказаться от ночных перекусов

Время суток и циркадные ритмы могут повлиять не только на сон, но и на иммунитет.Перекусы посреди ночи могут плохо отразиться на фигуре и качестве сна, но ученые из Техасского университета обнаружили еще одну причину избегать ночных дожоров.
Время суток и циркадные ритмы могут повлиять не только на сон, но и на иммунитет.Перекусы посреди ночи могут плохо отразиться на фигуре и качестве сна, но ученые из Техасского университета обнаружили еще одну причину избегать ночных дожоров.
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