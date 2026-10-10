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Царьград

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Новый ФАП открыли в Северокубанском: помощь получат 1200 жителей

Новый ФАП открыли в Северокубанском: помощь получат 1200 жителей

В хуторе Северокубанском Тбилисского района новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 1200 жителей, включая 300 детей, шесть дней в неделю.

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