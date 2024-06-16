Дерек Фишер: «Тим Хардуэй увидел, что способен попадать. Это может изменить ситуацию»

«Когда случается такой разгром, иногда проигравшим даже проще списать эту игру на случайность и забыть о ней.
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